Der Osterhase grüßt im Jänner

Die letzten Vanillekipferlreste warten noch in der Weihnachtsdose auf ihre Abnehmer. Der schon etwas abgenadelte Christbaum wird in Bälde entsorgt. Doch nach dem Fest ist vor dem Fest. Dachten sich auch die Betreiber jenes Linzer Geschäftes, die 68(!) Tage vor dem Ostersonntag gleich mal ihr gesamtes Ostersortiment in die Regale gestellt haben. Sicher ist sicher. Raus mit den Weihnachtsmännern, rein mit der Eierherrlichkeit! Braune Häschenfiguren, weiße Haseneierbecher, Buntes für den Osterbaum. Geflochtene Osternester, Deko im trendigen Wachtelei-Look, Ostergras und noch einiges mehr. Auch in Deutschland gibt es diesen Trend, den Verkaufsstart der Osterware immer weiter vorzuverlegen. "Eben noch Klingelingeling, jetzt schon Ei, ei, ei!", heißt es da.