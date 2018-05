Der Wiener, die Frohnatur

An der Kassa im Supermarkt. Ein älterer Herr räumt grantig seine Sachen ins Wagerl. Die Kassierin ist flink. Herrlich, eigentlich. Denn normalerweise geht da eh nichts weiter. Obst abwiegen vergessen, Barcode unleserlich, Cent-Münzen-Kramerei. Man sollte überhaupt einmal messen, wie viel Zeit man für den Einkauf zwischen Regalen verbringt - und anschließend an der Kassa. Der Grantler hingegen, mittlerweile zornesrot, wird fuchtig. "Muass des so schnell sein? Man kommt ja gar ned nach!", echauffiert er sich. "119 Euro 73", sagt die Kassierin. Jetzt macht der Herr auf betont langsam. Dieses Tempo lässt er sich nun nicht mehr bieten. Die Moral aus der Geschichte? Auch wenn es mal schnell geht an der Kassa, wartet man eine halbe Ewigkeit.