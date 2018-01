Die Krähe und die Fritten

Aus der Vogelperspektive betrachtet mag der Fund ein wahrer Glücksfall sein. Auf der Parkbank wurde ein prall gefülltes Stanitzel Pommes frites zurückgelassen. Der Duft des Erdäpfelsnacks zieht eine Krähe an, die nun vor dem Problem steht, das weiland schon Hans Moser im Film "Hallo Dienstmann" zu lösen hatte: "Wie nehm' ma eam denn?" Erste Versuche, das ganze Stanitzel mit dem Schnabel abzutransportieren, scheitern. Klar. Zusatzherausforderung: Wie lässt sich der kalorienreiche Fund vor der gefiederten Konkurrenz geheim halten? Die Krähe gönnt sich eine kleine Stärkung und bugsiert danach die Fritten auf den Boden. Dann startet der Pommestransport. Stück für Stück mit dem Schnabel. Hinauf in die Baumkrone. Wo in Bälde wohl ein Festmahl startet.