Die ÖBB und der Geburtstag

Unsere Bundesbahn hat mit dem Railjet einen der besten Fernverkehrszüge Europas, da ist Bahnfahren meistens sehr entspannt. Für treue Kunden mit Vorteilscard hat sich die Staatsbahn eine neue Aktion einfallen lassen: "Zum Geburtstag schenken wir Ihnen Österreich", heißt es da. Wow, sehr nett, denkt man und malt sich bereits eine Gratisfahrt aus - aber da hat man leider das Kleingedruckte noch nicht gelesen. Die Aktion gilt zwar von Mai 2018 bis Ende April 2019, also ein ganzes Jahr. Nur leider kam die Bahn-Info, verpackt in die Verlängerungsanfrage für die Vorteilscard für ein weiteres Jahr, just um ein paar Tage zu spät - also nach dem Geburtstag. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, das wusste bekanntlich schon Michail Gorbatschow. Aber vielleicht dürfen wir uns wünschen, dass die Aktion auch noch zum nächsten Geburtstag gilt. Wie war das doch gleich mit Entschädigungen? Die EU-Fahrgastrechteverordnung sieht das schon ab einer Stunde Verspätung vor …