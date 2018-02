Die Reihenfolge der Erfindungen

Schauplatz Namibia. Eine Geisterstadt, die ihre Blütezeit hatte, als Diamantensucher Anfang des 20. Jahrhunderts kamen. Bei einer Führung wird der frühere Glanz offenbar. Deutsche Siedler hatten Strom, eine Kegelbahn, eine Metzgerei. Daneben ein Haus, in dem Eis hergestellt wurde. Luxus um 1905! Das Eis hielt, in Kästchen gefüllt, Fleisch frisch. Warum man es aufwändig hergestellt und es nicht einfach in einen Kühlschrank gelegt hat, will eine Amerikanerin vom Führer wissen. Stirnrunzeln bei diesem. Bis zur Erfindung des elektrischen Eiskastens, wie wir ihn kennen, hat es nämlich noch ein paar Jahre länger gedauert...