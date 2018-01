Ein schöner Saustall ist das

Die Buben schauen gern eine Zeichentrickserie. Episoden in Vier-Minuten-Portionen, Handlung harmlos bis dezent lehrreich. Ideal für einen schlauen Dreijährigen und einen Siebenjährigen, der gern mal geistig ausspannt. Es geht um eine Schweinefamilie, die allerlei erlebt und zwischen den Sätzen grunzt. In der Lieblingsfolge der Buben wird Post ausgetragen. Was dazu führt, dass die Sohnemänner nun haufenweise Zettel per Bobbycar in der Wohnung verteilen. Fragt man zwischendurch, ob Hunger oder Durst besteht, erhält man als Antwort herzhaftes Grunzen. Meistens heißt das: Ja. Solange also keine echten Briefmarken gefordert werden oder sich jemand im Schlamm suhlen möchte, ist

alles im rosaroten Bereich.