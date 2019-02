Ein Smiley für den Erfinder

Freitag ist vor allem für junge Leute ein Jubeltag. Emojis feiern ihren 20. Geburtstag. Die Kombination der japanischen Wörter "e" (für "Bild") und "moji" (für "Buchstaben") hat weltweit einen Siegeszug angetreten. Während wir mit unserer Sprache schnell an Grenzen stoßen, kennen lächelnde gelbe Gesichter, rote Herzen und bunte Luftballons keine Barrieren. Egal ob wir in Europa, Asien, Amerika oder Afrika zu Hause sind - ein lachender Smiley ist Türöffner, er kann Herzen brechen und ist Zeichen für Liebe, Frieden und Wertschätzung. Längst gibt es einen ganzen Katalog an Piktogrammen, 3019 verschiedene Emojis in zehn Kategorien. Das macht Freude. Wir danken dem Erfinder von Herzen.