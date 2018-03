Ein Tisch für zehn samt Lachanfall

Wie bereits gestern an dieser Stelle zu lesen war, muss man mit dem Schlimmsten rechnen, wenn man einen Platz in einem Lokal reserviert. Mit Bauchweh durch Lachen zum Beispiel.

Wie das kam? Eine Freundin

lud zum Anstoßen auf eine

bestandene Prüfung in ein uriges Beisl ein. Reserviert hatte

sie auf ihren Nachnamen, "Franz". Als die Gäste herbeiströmten, fanden sie jedoch nichts zum Niedersetzen. Alle Plätze waren besetzt oder eben reserviert. Doch nichts auf den vermuteten Namen. Langsam dämmerte es einem Freund: Der einzige leere Tisch war auf den Namen "Karl" reserviert. Franz, Karl - im Endeffekt alles solide österreichische Namen. Da werden sich die Gäste ja wohl zurechtfinden.