Emanzipation is(s)t teuer

"Ich glaube, ich nehme den Salat Gourmand als Vorspeise", sagt die Frau zu ihrem Mann. Der schüttelt den Kopf und kommentiert die Wahl mit folgenden Worten: "Gratuliere, da hast du ja wieder treffsicher das Teuerste ausgesucht." Nachsatz: "Nimm lieber die Fischpastete, die ist günstiger." Die Frau zieht die Augenbrauen nach oben und blickt noch einmal in die Karte. Preisangaben? Fehlanzeige. So ist das eben bei einer Speisekarte für Damen. Und dabei wollte sie doch zur Feier des Tages ihren Mann zum Essen einladen. Das hat sie jetzt davon: Er sucht nach den günstigsten Gerichten, während sie - ganz unabsichtlich - prasst. So ist es eben mit Essenseinladungen in Zeiten der Emanzipation.