Flipflops und Wintermantel

Spitze Feder SN

Reden wir übers Wetter: Mit dem sonnig-warmen Herbst gehen nun allmählich auch jene Tage zu Ende, die im städtischen Erscheinungsbild zu einer erstaunlichen Vielfalt an Kleidungsarten geführt haben. Sommerbekleidung direkt neben Winterkollektionen. Will heißen: Vorwiegend jüngere Semester trugen T-Shirts und Flipflops, andere führten bereits Schal, Mütze und Winterjacke aus. Freilich, die Übergangszeit hat ihre Tücken: kühl am Morgen, warm am Tag, kalt in der Nacht. Doch das textile Zwiebelschalenprinzip, das vor Schwitzen und Frieren im Tageslauf bewahren soll, wird eben nicht von allen angewandt. Sommer und Winter sind im Herbst optisch präsent. Noch ein Beispiel: Auf der Straße wird noch Eis geschleckt, andere rufen schon: "Heiße Maroni!"