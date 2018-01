Freiwild im Stadtverkehr

Mit einem ausländischen, also Nicht-Wiener Autokennzeichen in der Bundeshauptstadt unterwegs: Hat etwas vom Gefühl, Freiwild zu sein. Zwar nicht für den Abschuss freigegeben, aber permanent in Gefahr, gemaßregelt, zurechtgewiesen oder beschimpft zu werden. Legt man keinen Ampelstart

à la Lewis Hamilton hin, ertönt ein Hupkonzert. Reduziert man bei der Parkplatzsuche das Tempo, wird man rasant überholt und bekommt den Vogel gezeigt. Oder die Scheibenwischer-Geste. Der Straßenverkehr - offenbar ein Wettkampf, in dem es um Hundertstelsekunden geht. Zaghafter Versuch, in der Ausfahrtsstraße die Spur zu wechseln. Das Blinken wird beharrlich ignoriert. Das goldene Wiener Herz? Verschüttet. Zwischen Abgaswolken und Alltagshektik.