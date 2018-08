Gackerl-Sackerl, umweltfreundlich

Sobald ein Hund sich einer öffentlichen Grünfläche, also einer Wiese zum Beispiel, nähert und sich zielsicher hinhockt, hört man es rascheln: Frauchen und Herrchen wühlen in ihren Taschen und ziehen kleine Plastiksackerl hervor, um die "duftenden" Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners aus dem Gras zu sammeln und in den nächsten Mistkübel zu stecken. Zu Recht, denn in ein Häufchen soll keiner steigen müssen. Dass die "Sackerl für das Gackerl", wie sie in Wien liebevoll genannt werden, viel Plastikmüll verursachen, ist Fakt. Für den umweltbewussten Tierbesitzer gibt es allerdings

Abhilfe - in Form von biologisch abbaubaren Hundekotbeuteln zum Beispiel. Die gehören (trotz aller Umweltfreundlichkeit) in den Restmüll. Und nicht in die Landschaft.