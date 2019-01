Ganz neues Odeur in Öffis

Seit ein paar Tagen ist es in der Wiener U-Bahn schwierig, aus dem Fenster zu schauen: Das Glas ist überklebt mit durchgestrichenen Burgern. Auf den Leuchtanzeigen in den Stationen prangt statt der Zeitanzeige bis zur Ankunft des nächsten Zugs der Hinweis: "Bitte beachten Sie das Essverbot." Wirklich spannend ist die Lage in den Waggons: Der Duft von Döner, Pizza, Chips oder Glasnudeln mit Glutamatsauce hat sich verzogen. Dafür macht sich ein neues Odeur breit - eine Mischung aus Moder und Schweiß, nach nassen Mänteln, die monatelang im Kasten gehangen sind. Auch Winterschuhe, die den ganzen Tag im Büro die Füße gewärmt und die Socken befeuchtet haben, bahnen sich ihren Weg in die Nase. Vielleicht war's früher gar nicht so schlecht!