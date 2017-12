Gedanken nach dem Fest

Es war so gut gemeint. Unter dem Weihnachtsbaum lagen zwei Karten für ein Depeche Mode-Konzert im kommenden Jahr. Super. Allein: Zwei Tickets hatte man schon vor Monaten im Vorverkauf selbst erstanden. Jetzt besitzt man vier Eintrittskarten. Was tun? Die Gedanken kreisen. Den lieben Schenkern reinen Wein einschenken? "Danke, sehr nett, aber ich war schneller"? Oder sich verstellen: "Wahnsinn, danke, hab gar nicht gewusst, dass Depeche Mode nächstes Jahr nach Österreich kommen!" Und gleich darauf die eigenen Karten auf eBay stellen. Geht gar nicht, zumal einer der Vorsätze für 2018 Aufrichtigkeit ist. Kurz "Enjoy the Silence" anspielen. Und dann: "Liebe Ticket-Schenker: "Wollt Ihr nicht mitgehen? Wäre toll." Es geht ja.