Generalverdachtim Hotel

Je teurer das Hotel, desto größer offenbar die Diebstahlangst. Denn: In den Kästen tummeln sich fixierte Kleiderbügel. Kleiderbügel also, deren Aufhängungen fix mit der Kleiderstange verbunden sind. Die auf den ersten Blick dem Gast signalisieren: "Weil Sie kleptomanisch veranlagt sind, mussten wir leider zu dieser Maßnahme greifen. Schönen Urlaub trotzdem." Abseits des (in diesem Fall absurden) Misstrauens der Hotelleitung: Diese Kleiderbügel sind eine Zumutung. Der Versuch, zwei Wintermäntel und eine Jacke aufzuhängen, wird fast schon zur akrobatischen Übung. Mehrere Fehlversuche

inklusive. Auslüften der Kleidung auf dem Balkon oder im Bad? Nicht möglich. Auch ästhetisch sind diese Als-ob-Kleiderbügel eine Katastrophe. Eben erst angekommen und schon richtig grantig!