In Herminators Fußstapfen?

Was haben wir mitgefiebert, als der Herminator abhob, spektakulär stürzte, wieder aufstand und Tage später zwei Mal Gold gewann. Kann das wirklich schon 20 Jahre her sein? Die Bilder sind noch so präsent. Und dann kommt in der Fernsehdoku ein neues Bild dazu: jenes vom skiverrückten Dreijährigen, der seine Tage damit verbringt, ganz allein mit dem Sessellift auf den Berg hinauf und auf Ski die Piste wieder runterzufahren. Die Maier-Mama erzählt, so sei das damals eben gewesen, Klein-Hermann wollte nichts als Skifahren.