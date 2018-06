Jetzt kommt derWitz des Tages

Selten so viel Gelächter geerntet wie neulich. Köstlich, haha, immer noch gut, dieser Witz. Wenn ich ihn erzähle, brechen rundherum alle nieder, sie klopfen sich auf die Schenkel, liegen sich fast in den Armen, wischen sich die Tränen aus dem Gesicht, hahaha, nein, so gut, das gibt's ja nicht.

Ich habe so viele gute Witze auf Lager, aber der? Unglaublich, der schlägt alle, um Längen. Gaudimax, gibt's das noch? Ich hätt sie alle besiegt in der Show. Sogar den Dings mit seinen liebsten Hütten.

Wollen Sie ihn auch hören, meinen Witz? Ja? Kein Problem, erzähle ich ihn halt nochmal, ist eh nur ein ganz kurzer. Nun, er geht so:

"Wer kennt einen Fliesenleger, der nächsten Mittwoch Zeit hätte?" Na? Taschentuch gefällig?