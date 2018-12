Das Weihnachtsfest stand heuer

im Zeichen mehrerer Trends: Der Geschenke-Trend ging in Richtung Gutscheine. Der Wetter-Trend ging in Richtung Dauerregen. Aber den wichtigsten Trend erkennt man erst jetzt, nach dem Fest, wenn man an den Altpapiercontainern vorbeigeht. Es ist der Trend zum Wegwerfen von nicht zusammengefalteten Kartons.