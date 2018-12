Kein Applaus für den Silberfisch

Jahresende. Ein guter Grund, zurückzublicken. Und auszuzeichnen. Die Wörter des Jahres 2018 sind gekürt, das "Time Magazine" wählte den ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi mit weiteren Reportern zur Person des Jahres. Auf dem Natursektor schaut man nach vorn. Heimischer Vogel des Jahres 2019: die Feldlerche. Der Bergmolch Ichthyosaura alpestris darf sich Lurch des Jahres nennen. Weichtier des Jahres? Tigerschnegel. Spinne des Jahres? And the winner is: Ameisenspringspinne. Endlich darf die Breitlappige Schüsselflechte Flechte des Jahres sein, der Goldfisch Eindringling des Jahres. In der (höchst privaten) Wahl zum Unsympathischsten Haustier des Jahres triumphiert der Silberfisch. Wir gratulieren ganz und gar nicht.