Kicken ohne Vorurteile

Der Fav/AC ist ein kleiner Fußballverein mit viel Tradition. Heimstätte ist der herrlich in die Jahre gekommene Platz in der Kennergasse. Tiefstes Favoriten. Gekickt wird in der Stadtliga, also im Wiener Unterhaus.

300 Zuschauer gelten schon als respektabler Besuch. Es wird gegrillt, in der Pause werden Nummern der Tombolalose ausgerufen, die fünf "Ultras" singen dem Platzsprecher ein Geburtstagsständchen. Zwei Herren höheren Alters sitzen auf den knarzigen Holzbänken: "Wen hat er statt dem Nenad ein-g'wechselt?" - "Den Hassan." - "Ah, der Hassan, der is guad." Migration steht hier im Vordergrund. Das ist nicht cool. Das ist einfach so. Favoriten bleibt gelassen. Überhaupt nach einem 2:0 gegen Ostbahn XI.