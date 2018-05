Kleine Fliege, großer Name

Überall Promis: Im Film, Funk, TV und in der Regenbogenpresse, jetzt auch in der Natur. Ein unscheinbarer (ist das stimmig?), schwarz glänzender Wasserkäfer, der auf einer Expedition auf Borneo entdeckt wurde, trägt nun den Namen eines Hollywoodstars: Grouvellinus leonardodicaprioi lautet der Fachname des Insekts. Leonardo DiCaprio darf sich freuen. So wie auch der US-Präsident Donald Trump der Namensgeber für eine Schmetterlingsart aus der Familie der Palpenmotten ist: Neopalpa donaldtrumpi. Die ungewöhnliche, charakteristische Kopfbeschuppung der Motte gab den Ausschlag. Das arme Tierchen. Nach Arnold Schwarzenegger wiederum ist eine Fliege benannt: Megapropodiphora arnoldi. Das winzige Insekt hat wulstige Vorderbeine. Hasta la vista, baby!