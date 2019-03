Königlich viel Geld gewonnen

Die Kollegen wissen es noch gar nicht: Eigentlich arbeite ich nicht mehr für die Firma beziehungsweise habe ich es schlicht und einfach nicht mehr notwendig. Weil ich schon so oft bei Gewinnspielen, bei denen ich gar nicht mitgemacht habe, als glücklicher Gewinner hervorging. Seit Kurzem bin ich laut E-Mail von Google-OnlineDirector Herrn Larry um 950.000 US-Dollar reicher. Bei der soeben abgeschlossenen Ziehung 2019 fiel das Los auf meinen Namen. Wäre schön, wenn jemand vor Neid erblassen könnte, also veröffentliche ich ausnahmsweise meine Gewinnzahl GFP/955/GPWIN/US. Was ich noch nicht wusste, dass Herr Larry in 76 Buckingham Palace Road WC2H 8AG London residiert, also quasi als Nachbar der Queen. Kann es sein, dass der gute Mann das viele Geld irrtümlich statt meiner eingestreift hat und deshalb jetzt in königliche Gefilde aufsteigt?