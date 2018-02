Lesen und aufladen

Neue Zeiten, neue Anforderungen: "In vielen Schlafzimmern gibt es beim Bett nur eine Steckdose. Für die Nachttischlampe. Was tun, wenn man vor dem Einschlafen das Handy in Griffnähe aufladen und gleichzeitig etwas lesen möchte?" Kann man auf rührigen Alltagskummerseiten im Internet lesen. Will heißen: Peter Handke oder Energiezufuhr ohne intellektuellen Mehrwert? Naja, zur ganz großen Glückseligkeit wird wohl eine zweite Steckdose eingebaut werden müssen. Oder halt - es gibt ja schon Lampen, die Mobiltelefone drahtlos laden können. Kein lästiges ein- und ausstöpseln mehr. Bloß hinlegen. Auf die Standfläche des Lämpchens mit der integrierten Ladefunktion. Zwei Fliegen mit einem Schlag erlegt. "Die Obstdiebin" hat wieder Licht.