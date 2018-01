Manche mögen's kühl

Einst sorgten entblößte Damenknöchel für Entzücken in der Männerwelt. Offenbar tun sie das auch heute noch. Denn wie sonst wäre es zu erklären, dass Mädchen und junge Frauen derzeit scharenweise kurze Söckchen in ihren leichten Turnschuhen tragen - obwohl die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt hinauskommen? Ein kleines Paradoxon gibt es bei diesem modischen Trend allerdings. Denn offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen der Kürze der Socken und der Dicke und Größe des Schals, der etliche Male um den Hals geschlungen wird. Will heißen: Je kühler es am Fuß, desto wärmer es am Hals sein muss.