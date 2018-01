Matrosenfleisch und Jägerbraten

Es gibt Gerichte auf Speisekarten, die fallen einfach auf. "Kürzlich sah ich in einem Gasthaus Matrosenfleisch", schreibt Leserin I. Und berichtet von

ihrer Frage an den verdutzten Kellner, ob er - der Matrose - denn jung oder doch schon

etwas älter gewesen sei. Sie erhielt die Antwort, dass es sich bei der Altwiener Spezialität natürlich um Rindfleisch handle. Also doch kein Fall von Kannibalismus in der heimischen Küche. Wiewohl: Da werden auch etwa Kinderschnitzel und Jägerbraten angeboten. Was Leserin I. bestellt hat? Was Einschlägiges. Bauerngeschnetzeltes.