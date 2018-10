MischnImpossible

Für vieles gibt es Apps, warum nicht auch für ein Stück heimischer Wirtshauskultur? Schnapsen. Der in sein Handy vertiefte Mann im Arzt-Wartezimmer spielt gerade ein paar Bummerl. Mangels realer Spielpartner mit dem Programm. Bub, Dame, König und Ass erscheinen auf dem Display, es wird gestochen, zugedreht und gezählt - wie im Gasthaus am Eck. Einziges Manko beim Online-"Schnopsn": Die zum Kartenvergnügen gehörigen Sprüche fehlen. "Wos liegt, des pickt." "A Herz hot a jeder Mensch." "Mit der vollen Hosn ist leicht stinken." "Zwa Dirre san a viere." Und so weiter. Die kernigen Sager, die gibt's bloß im Merchandising, auf T-Shirts gedruckt. Der Mann im Wartezimmer schnapst weiter vor sich hin. Stumm.