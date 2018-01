Nur besockt, aber glücklich

Einladung bei Freunden. Die Vorzimmerfrage: "Sollen wir die Schuhe ausziehen?" "Nein, nein, ganz wie ihr wollt. Wir sind da nicht so." Der Blick des Gastgebers ist zielsicher auf den Boden gerichtet, dorthin, wo zwei bei Hotelnächtigungen abgestaubte Hausschuhe - korrekt Einmal-Slipper genannt - bereitgestellt sind. Der Wink mit dem Zaunpfahl verfehlt seine Wirkung nicht: Vier Füße zwängen sich in viel zu kleine Einweg-Patschen, die etliche Jahre in Verwendung zu sein scheinen. Auch als Katzenspielzeug: ein beschwerliches Ausgedinge nach einem kurzen, vergleichsweise glamourösen Leben im Thermenhotel in Abano. Der erste Weg aufs Klo wird zum Patschenabstreifen genutzt. Heimlich. Jetzt nur noch besockt. Aber doch befreit. Und glücklich.