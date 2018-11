Das ist ein Geständnis: Ich bin

palindromophil. Soll heißen: Ich stehe auf Palindrome. Das sind Wörter, die rückwärts gelesen genau denselben Text ergeben wie vorwärts. So wie Otto und Anna. Oder neben, Rotor und Rentner. Bei den nächsten Wörtern kribbelt es schon vor dem Schreiben unter den Fingernägeln: Neozoen, Reliefpfeiler, Reittier und Regallager. Beim Wort Regalnebenlager gerate ich fast schon in Ekstase. Wenn Sie Retsina in Kanister abfüllen, dann gilt übrigens auch Retsinakanister.