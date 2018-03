Schnee vongestern

Was uns das Wetter dieser Tage lehrt? Alles ist relativ. Es hat fünf Grad plus und wir würden am liebsten in Schanigärten (die es noch nicht gibt) Platz nehmen. Weg mit dem dicken Schal und der Wollmütze mit Ohrenschützern. Denn: Es ist bacherlwarm im Vergleich zu den minus 18 Grad noch vor ein paar Tagen. Die Scheibenwischanlage taut auf, die Eisblumen am Fenster sind entschwunden - die erste Ahnung eines Frühlingsgefühls macht sich breit. Der Schneemannversammlung im Garten geht es aber an den Kragen. Das liebevoll gestaltete Kinderkunstwerk inklusive Karotten und Dragee-Keksi (!) ist heute nur noch eins: (geschmolzener) Schnee von gestern.