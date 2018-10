Selfie mit Schneewittchen

Wenn das der gute alte Allibert-Spiegelschrank noch erlebt hätte! Die morgendliche Selbstbeschau im Badezimmer wird - moderner Technik sei Dank - zum professionellen Fotoshooting. Möglich macht dies der Selfie Mirror, der dem Selbstdarstellungsdrang unserer Tage huldigt. Eine im Spiegel integrierte Kamera erlaubt es, sich zu betrachten und gleichzeitig hochauflösende Selfies ohne störende Gegenstände in der Hand zu machen - und auch gleich zu versenden. Ein Quantensprung für Narzissten. Also: Zähneputzen, frisieren, eincremen und Action! Spieglein, Spieglein, an der Wand - niemand ist mehr tausendmal schöner im Land. Oder doch?