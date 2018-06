Unfreiwilliges Wollen

Wollen. Laut Duden gibt es folgende Definition für dieses Verb: "Die Absicht, den Wunsch, den Willen haben, etwas Bestimmtes zu tun." Freiwillig natürlich. Auch der Duden kann irren, wie das Beispiel einer Taxifahrt zeigt. Nach dem Öffnen der Autotür sieht man auf dem Beifahrersitz ein wenig einladendes Stillleben aus Thermoskanne, alten Illustrierten und den Resten der Vormittagsjause. "Wollen Sie sich hinten hinsetzen?", sagt der Taxilenker ziemlich bestimmt. Die Zieladresse befindet sich in einem Labyrinth aus Einbahnen, in dem sich der Lenker verheddert: "Wollen Sie gleich da aussteigen? Sie müssen nur 150 Meter gerade gehen?" Der Passagier mit den zwei Gepäckstücken will. Wenn auch nicht ganz freiwillig.