In einer Facharztordination. Eine Mutter mit einem etwa zehn Monate alten Kind meldet sich an. "Sind Sie die Patientin?" - "Nein, der Kleine." - "Name?" - "Camillo ..." - "Kommen Sie aus Italien?" - "Nein." - "Haben Sie Verwandte in Italien? Die vielleicht gerade zu Besuch waren?" - "Nein." Kurzes Schweigen. Dann die Frage: "Warum heißt er dann Camillo?"