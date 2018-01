Vom Arbeitgeber keinen Schimmer

Die Redaktion stößt auf eine Abkürzung aus drei Buchstaben. Was sie bedeuten, lässt sich nicht googeln. Also ruft man bei der betroffenen Firma an und fragt nach. Die Stimme am Telefon ist ratlos. Sie weiß nicht, wofür die Abkürzung steht - und fragt nach. Ein paar Sekunden später sagt sie: "Das darf ich auf Anweisung nicht sagen." Verwunderung. Immerhin wird die Firma immer wieder vom Staat zugezogen. Also ruft man in der Schweiz an, beim Stammsitz. Die Dame dort sagt: "Ich weiß es nicht. Ich bin erst seit zwei Monaten hier." Sie leitet die Anfrage weiter. Später kommt ein E-Mail mit der Erklärung - und der Anmerkung, dass es schon peinlich sei, wenn man nicht wisse, für wen die eigenen Leute arbeiten. Wohl wahr …