Warum "Hansi" lieber friert

Immer gefragt: die gute Nachricht. Dankbare Objekte sind da Störche, besser gesagt: deren Rückkehr aus Afrika. Schon am 4. Februar wurde aus Eisenzicken vermeldet: "Mutmaßlich erster Storch der Saison im Burgenland gesichtet." Am Sonntag hieß es: "Erstes Storchen-Duo der Saison in Rust gelandet." Am Dienstag: "Erster Storch des Jahres in Marchegg gelandet." Und wann kommt der erste Steirer-Storch? Das Wettrennen von Meister Adebar erinnert an jenes der Neujahrsbabys, mit denen der Klapperstorch ja auch etwas zu tun haben soll. Das Handtuch geworfen hat Storch "Hansi" aus Unterwart. Er pfeift auf Afrika, friert im Winter daheim. Weil ihn der Medienrummel nervt - mutmaßlich.