Wenn Arien gar sehr verwirren

Dass sich Shopping-Freunde wohlfühlen, wenn leise Musik im Hintergrund läuft, weiß man selbstverständlich auch am Kunsthandwerksmarkt in Windhoek, Namibia. Da stellen Frauen aus, was sie mit ihren eigenen Händen geschaffen haben: bedruckte Polsterhüllen, Schmuck aus Glasperlen, Schüsseln aus Ton, bunte Stoffelefanten und luftige Kleider. Alles recht afrikanisch eben. Einen kleinen Stilbruch erlaubt man sich allerdings: Statt landesüblicher Musik erklingen als Nebenbei-Melodien Andrea Bocellis "Time to Say Goodbye" und andere Werke mit Opern-Singstimme. Verwirrte Gesichter, dann Schmunzeln und letztendlich sogar ein paar Lippenbewegungen vom Mitsummen bei den Europäern. Die Welt ist halt - auch musikalisch - ein Dorf.