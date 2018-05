Wie man sich Gold erschläft

Go for Gold! Reach out for the medal! Mit Sprüchen wie diesen wird uns seit Jahrzehnten eingebläut, dass es Gold nur nach zahllosen Stunden Krafttraining geben kann. Und jetzt so was! Ausgerechnet in Spitz an der Donau wird in einem kuscheligen Hotel folgendes Angebot unterbreitet: Wachau Goldclub - erschlafen Sie sich Ihre Mitgliedschaft! Bleibt nur noch die Frage: Im Einzel oder im Doppel? Einschlafen oder Hochschlafen? Genießer ertrinken die Antwort mit einer Flasche Federspiel.

Was für ein Erl(i)ebnis!