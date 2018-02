Es gibt erstklassige Witzeerzähler. Spannung beim Wohnzimmertisch. "Ein Bär kommt zum Bundesheer..." - Sie springt auf und läuft in die Küche, Wasser kocht, kommt zurück. "Und der Bär will untauglich sein..." Jetzt läutet die Eieruhr, ab in die Küche. "Also, wo war ich ... der Bär will also untauglich ... muss nur schnell die Nudeln einlegen..."