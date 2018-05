Das Schöne an Langstreckenflügen ist das Unterhaltungsprogramm. Oje, aber alle interessanten Filme hat man schon gesehen. Na, dann bleibt immer noch das Kinderspielprogramm. Zum Beispiel "Finde die verborgenen Gegenstände". Gezeigt wird eine vollgeräumte Küche und man muss zwölf versteckte Gegenstände finden. Den Würfel hat man gleich, ist ja wirklich ein Kinderspiel. Und jetzt der Fisch … der Fisch … Ah ja, dort auf der Kachel hinter dem Herd. Aber wo ist das Hufeisen? Das Hufeisen … das Hufeisen … Wo ist dieses verdammte Hufeisen? Eine halbe Atlantiküberquerung später immer noch keine Spur vom Hufeisen. So werden Langstreckenflüge also zum Kinderspiel.