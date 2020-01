Spitze Feder SN

Letztens im Kaffeehaus: Ein Runde gut betuchter Damen unterhält sich angeregt am Nachbartisch. "Ich muss jetzt nach Hause", platzt es aus einer der Damen heraus. "Ich muss kochen", erklärt sie aufgeregt der Runde. "Seit der Rudi in Pension ist, will ...