Zupfen und schütteln

Alles wird gut, alles wird besser. Ein Beispiel: Jetzt ist es endlich auf dem Markt, das erste waschmaschinenfeste Papiertaschentuch. Sie erinnern sich? Unzählige weiße Fusseln auf der dunklen Wäsche, weil in einer Jeanstasche ein zusammengefaltetes Papiertaschentuch vergessen worden war. In wie viele Teile so ein kleines Ding doch zerfallen kann! Schneeflockengestöber im Hauptwaschgang. Ein Klassiker in Internetforen: "Ich hab's mal wieder geschafft! Ich hasse es. Soll ich abflusen oder noch mal waschen?" "Mit der Pinzette zupfen, zupfen, zupfen und immer wieder ausschütteln!" Und jetzt? Nie mehr Fusselärger (angeblich), auch nie mehr Fusselberatung im Netz: "Fusselbürste ist geiler als Fusselrolle." Klaro!