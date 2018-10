Zwo, drei - mit'klatscht!

Die Kurse in Sevilla steigen. Zumindest die Kursgebühren. Eine lokale Spezialität sind dort etwa Palmas-Kurse, in denen gelehrt wird, wie man zu im Flamenco klatscht. Palmas ist nicht leicht. Da gehören Klangbilder wie "hell" und "laut" dazu. Also Palmas claras oder Palmas agudas. Und schlägt man mit den Fingern der einen Hand verkehrt rum in den Handteller der anderen, dann ergibt das einen zartfühlenden dumpfen Sound namens Palmas Sordas. Ein fünfstündiger Kurs kostet 250 Euro. Teuer? Nein. Ein Kurs für Oktoberfestklatschen kostet auch mindestens 110 Euro. Diese eher simple Kulturtechnik gelingt zwar im Handumdrehen. Aber die zehn Maß Bier, die man trinken muss, um überhaupt so klatschen zu wollen, kosten schon 110 Euro.