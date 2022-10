Red Bull Salzburg in den Gedanken bei Mateschitz

Die Betroffenheit bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg war riesengroß, als am vergangenen Samstag wenige Stunden nach dem 0:0 gegen Sturm Graz das Ableben von Dietrich Mateschitz bekannt wurde. Am Dienstag im Heimspiel der Champions League gegen Chelsea wird der Platz des Red-Bull-Besitzers in der Sky-Box leer bleiben. Und dennoch werden die meisten Zuschauer in der ausverkauften Red-Bull-Arena mit ihren Gedanken bei Mateschitz sein. Denn nur durch sein ausdauerndes Engagement mit vielen Millionen Euro, durch seine Beharrlichkeit, an den Erfolg zu glauben und auch Rückschläge wegzustecken, steht Red Bull Salzburg jetzt dort, wo sich die große internationale Fußballwelt tummelt. Salzburgs Fans kommen in den Genuss, die Topteams aus den europäischen Topligen live im Stadion in der Königsklasse zu sehen.

Die Vorfreude auf das Highlight in der Champions League gegen den Glamourclub aus London ist getrübt, aber es wäre sicher im Sinne von Mateschitz, wenn die Zuschauer dennoch ein Fußballfest feiern. Am besten mit einem Sieg, der dann Mateschitz gewidmet wird. Als Mastermind des Salzburger Fußballwunders hätte er sich dies mehr als verdient.