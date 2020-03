Abenteuer pur erlebten vor über 70 Jahren die alpinen Skirennfahrer. Viele Bewerbe wie der Steinbock-Abfahrtslauf erhielten bis heute Kultstatus.



Sport SN

Extrem lange Skirennen im hochalpinen Gelände, die heute ein bisschen an die Bewerbe der Skibergsteiger erinnern, waren nach dem Zweiten Weltkrieg fast an der Tagesordnung. Seilbahnen und Lifte gab es kaum, also musste der Skisport teils anders ausgeübt werden. Viele ...