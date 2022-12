Wenn Matthias Mayer diese Überraschung wirklich von langer Hand geplant hat, dann kann man nur sagen: Die ist ihm gelungen! Ich selbst habe von seinem Rücktritt erst am Telefon erfahren und konnte es nicht glauben - erst als ich es in den Medien gelesen habe, dachte ich nicht mehr an einen Scherz. Über die Gründe seines Rücktritts kann und braucht man gar nicht spekulieren, seine Entscheidung ist zu akzeptieren und ich wünsche ihm von Herzen, dass alles, was er sich ...