Und so nebenbei stellt sich der ÖSV neu auf

Zwischen der Gala-Nacht des Sports und der offiziellen Einkleidung im Europark brachte der ÖSV am Freitag sogar noch eine Präsidentenkonferenz in Salzburg unter. Normal ein Formalakt, diesmal aber nicht. Denn der ÖSV verpasste sich hinter der etwas verklausulierten Formulierung "Installierung eines hauptberuflichen Leitungsorgans" eine völlige neue Führungsstruktur. "Eine Struktur, die einem modernen Unternehmen in diesen Zeiten angepasst ist", wie es die Kommunikationsdirektorin Christiane Gasser gegenüber den SN bezeichnet.

Soll heißen: Das "Leitungsorgan" (neudeutsch: CEO) leitet künftig den ÖSV als Geschäftsführer, ihm zur Seite steht der neue Sportdirektor. Der de facto generalbevollmächtigte Chef soll laut SN-Informationen Christian Scherer heißen, der Sportdirektor (und verspätete Nachfolger von Toni Giger) soll spätestens im Juni 2024 bestellt sein.

Und die Präsidentin? Für ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober bleibe dann in dem Strukturplan nur so etwas wie der Posten der Aufsichtsrat-Chefin über, an die der Chef berichtet, die sich aber im Tagesgeschäft wohl nicht mehr zu allem und jedem äußert. Eine interessante Struktur, die eine interessante Frage birgt: Ob sich jeder daran hält. Aber dieser Schritt ist die letzte und wohl radikalste Abwendung vom System Schröcksnadel, in dem der ÖSV-Boss alles entschieden hat.

Ebenso verklausuliert hat man sich in Bezug auf den österreichischen Kandidaten für eine künftige Nordische Ski-WM festgelegt: Der ÖSV sprach sich für Gespräche mit Ramsau und gegen Seefeld aus.