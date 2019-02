Gian Franco Kasper polarisiert mit seinen Aussagen auch bei der nordischen Ski-WM.

Vielleicht war es die durch Wetterkapriolen und schlecht präparierte Pisten geprägte alpine Ski-WM in Åre, die Gian Franco Kasper, den mächtigen Präsidenten des Internationalen Skiverbands, so griesgrämig machte. Oder was noch viel schlimmer wäre: Vielleicht meint er es wirklich ernst, was er da in Seefeld von sich gab.

Vor der offiziellen Eröffnung der nordischen Heim-WM streute Kasper dem ÖSV und den hiesigen Organisatoren erst noch Rosen für ihre Arbeit. Er erwarte ein wahres Wintermärchen, sagte der 75-jährige Schweizer, um sich dann lästigen Journalistenfragen stellen zu müssen. Das Thema: die umstrittene Verlegung des Verbandskongresses 2020 nach Thailand. "Pattaya hat nicht nur Sextourismus, sondern auch normalen Tourismus und große Kongresse. Wenn wir jede Stadt prüfen müssten, ob es Prostituierte gibt, wird das hart", sagte Kasper sichtlich verärgert. Die FIS habe dort all den Luxus, den man für die 1200 Gäste brauche. Der Kongress 2020 sollte ursprünglich in Marokko stattfinden, wurde wegen Problemen im vorgesehenen Hotel in Marrakesch aber zurückgegeben.

Gereizt grummelte er bei seinem Abgang vom Podium dann noch: "Mein Vertrag mit der FIS läuft bis 2022, aber ich habe eine Klausel und schließe nicht aus, dass ich 2020 in Pattaya zurücktrete." Ob das an der Kritik nach seinen umstrittenen Aussagen zu künftigen WM-Vergaben und dem Klimawandel liegt? Vermutlich nicht. Denn in Seefeld bekräftigte er seinen Standpunkt noch einmal in leicht abgeschwächter Form: Ja, der Klimawandel existiere, aber er verlaufe in Wellen. Und: Die Aussage, man solle Großereignisse nur mehr an Diktaturen vergeben, da man dann nicht mit lästigen Umweltschützern streiten müsse, habe er im Halbscherz gemeint, trotzdem stehe er dazu …