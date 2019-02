Mit der Übersiedlung der Skispringer von der Großschanze in Innsbruck auf die Normalschanze nach Seefeld rückt der Namensgeber des WM-Bakkens zwangsläufig in den Vordergrund.

Die Gemeinde Seefeld zählt knapp 3500 Einwohner und an Spitzentagen doppelt so viele Touristen. Zumeist sind es betuchte Deutsche, die zu Gast in Seefeld sind, die herrliche Bergkulisse genießen und dabei Champagner schlürfen.

Seefeld ist aber nicht nur Tiroler Tourismus-Hotspot, sondern auch Heimat großer Söhne, etwa von Toni Seelos. Nein, das ist kein Affront gegen die Töchter in der österreichischen Bundeshymne, es ist vielmehr die Huldigung eines Namens, der Ihnen in den kommenden Tagen wiederholt zu Ohren kommen wird. Mit der Übersiedlung der Skispringer von der Großschanze in Innsbruck auf die Normalschanze nach Seefeld rückt der Namensgeber des WM-Bakkens zwangsläufig in den Vordergrund.

Toni Seelos wurde 1911 in Seefeld geboren, verstarb 2006 ebendort. Er war zeit seines Lebens nicht nur viermaliger Skiweltmeister, sondern galt in den 1930er-Jahren als einer der prägendsten Pioniere des alpinen Skisports. Seelos veränderte grundlegend den Slalom, indem er den herkömmlichen Stemmschwung durch den Parallelschwung ablöste.

Als professionellem Skilehrer wurde ihm aufgrund der strengen Amateurregel die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen verwehrt, jedoch startete er als Vorläufer und war um sechs Sekunden schneller als der spätere Olympiasieger Franz Pfnür. Den Olympiasieg holte er später als Trainer nach. Seelos führte die deutsche Skirennläuferin Christl Cranz nicht nur zu Olympiagold, sondern auch zu zwölf Weltmeistertiteln. Seit 1948 trägt die WM-Schanze den Namen Toni Seelos. Noch bis in die 80er-Jahre leitete der vielleicht größte Sohn Seefelds die örtliche Skischule - und lehrte sogar die Champagner-Gesellschaft den Parallelschwung.