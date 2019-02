Um das Wahrzeichen des WM-Ortes ranken sich Legenden.

Seefelds bekanntestem Wahrzeichen fällt bei dieser WM eine besondere Rolle zu. Auf dem Weg ins Langlauf- und Skisprung-Stadion kommen die Athleten unweigerlich am Seekirchl vorbei und auch auf der Medal Plaza fällt der Blick direkt auf die im 17. Jahrhundert von Erzherzog Leopold V. erbaute Votivkirche. Was allerdings die wenigsten über das für Fernsehen und Fotografen beliebte WM-Motiv wissen: Die lange Geschichte des Seefelder Seekirchls erzählt von zahlreichen Wundern. Wie passend für eine Weltmeisterschaft, wo sich genügend Athleten neben ihrem irdischen Leistungsvermögen noch zusätzliche Kräfte von oben erhoffen …

Im Zentrum des achteckigen Kuppelbaus steht das "wundertätige Kruzifix", ein Kreuz, das aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt. Und um das ranken sich die Legenden. Es soll eine Kraft- und Inspirationsquelle sein - und wird in den nächsten Tagen wohl auch die prominentesten Gäste dieser WM in seinen Bann ziehen. Nachdem bereits im Jänner das norwegische Königspaar Harald und Sonja seinen Besuch in Seefeld zugesagt hat, hat sich für dieses Wochenende nun auch das schwedische Königspaar Carl Gustaf und Silvia angekündigt. Die "gekrönten Häupter" werden laut ÖSV-Organisationsdirektor Christian Scherer im Hotel Astoria und damit direkt im WM-Ort nächtigen. Auch ein Zusammentreffen mit Österreichs Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ist geplant. Der gebürtige Tiroler will sich danach den Skiathlon der Damen und den Einzelbewerb der Skispringer live ansehen.