Arnold Schwarzenegger sieht in seinem Einsatz für den Klimaschutz nur wenig Unterschied zu seinem Kreuzzug für Fitness vor 40 Jahren. "Damals sagte man mir, dass ich meine Zeit verschwende", sagte Schwarzenegger. Doch inzwischen gebe es in jedem Hotel, in jeder Polizeistation oder in jeder Universität einen Fitnessraum. Und genauso erfolgreich werde jetzt sein Einsatz für den Klimaschutz enden. Er werde sicherstellen, "dass nicht nur der Körper, sondern die Welt gesund wird".