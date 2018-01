Deutsche Klimaforscher stellten in einer Studie fest, dass die jüngsten Hochwässer in Mitteleuropa nur der Beginn sind. Sollte nicht ernsthaft in Schutzvorkehrungen wie Dämme, Deiche, Flussregulierungen, ja sogar in die Verlagerung von Siedlungen investiert werden, riskiere man Menschenleben.

Vor allem in den USA, Indien, Afrika, Indonesien und Mitteleuropa würden durch den Klimawandel bedingte Hochwässer schlimmer und damit mehr Menschenleben bedroht.